В России ужесточили правила продажи табака и кальянов

Россияне с 28 января не смогут покупать кальяны и никотиносодержащую продукцию (стики для устройств нагревания табака, жидкости для электронных сигарет) через интернет. Вступивший в силу закон был одобрен Госдумой в июле 2020 года.
До принятия нового документа правило о продаже лишь в магазинах и павильонах распространялось только на табачную продукцию и табачные изделия. «Теперь эти ограничения распространяются и на никотинсодержащую продукцию и кальяны: их продажа дистанционным способом запрещена», — передает РИА «Новости».
Начиная с прошлой недели, производители начали готовиться к новым правилам. Так, пользователей систем нагревания табака IQOS уведомили о том, что онлайн-покупка стика с 27 января станет недоступна.
Как напоминает «Национальная служба новостей», Госдума приняла закон, согласно которому антитабачное законодательство распространяется, в том числе на кальяны. При этом кальянным разрешили работать дальше, но им придется отказаться от продажи продуктов питания. Член комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Борис Менделевич считает, что Россия добилась больших успехов в борьбе с курением, пишет RT.
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