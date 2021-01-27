Бульвар Славы в Челябинске стал местом первых задержаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Участникам несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей в Челябинске 23 января, грозит наказание за осквернение мемориала участникам локальных конфликтов. О заявлении в полицию сообщили URA.RU в региональном отделении Союза добровольцев Донбасса.

Точкой сбора для участников акции стал Бульвар Славы, где находится памятник Доблестным Сынам Отечества. Несколько молодых сторонников Навального забрались на постамент, где на гранитных плитах высечены имена погибших челябинцев, включая Героя России Евгения Родионова.

«Сторонники Навального топтались по мемориалу, использовали его в качестве горки для катаний. Мать Родионова напишет заявление в полицию о надругательстве над памятником сыну. Челябинское отделение Союза Добровольцев Донбасса предоставит юриста и окажет помощь в том, чтобы негодяи понесли заслуженное наказание», — пояснили URA.RU в региональном СДД.

Подано ли уже заявление — неизвестно. Проводивший переговоры с Любовью Родионовой представитель Союза в Челябинске Сергей Кукарин заявил, что комментарии возможны лишь «после подтверждения валидности корреспондента» московской пресс-службой СДД. «Поймите правильно, мы не с каждым СМИ сотрудничаем», — заявил он URA.RU. С Родионовой связаться не удалось, в центральной организации СДД обещали перезвонить.

Несогласованные акции в Челябинске и Магнитогорске 23 января собрали от 1300 до 1,5 тысячи человек. Восемь участников оштрафованы на 10-20 тысяч рублей, шесть арестованы на срок от 7 до 13 суток. Следующие акции намечены на 31 января, силовики уже получили соответствующие установки.

Желание забраться повыше грозит проблемами как минимум двух участникам акции Фото: страница челябинского отделения партии «За правду!», Facebook