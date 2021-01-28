Экс-замминистра образования раскрыл особенности сдачи ЕГЭ-2021

Решение об отмене масок могут принять ближе к ЕГЭ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

ЕГЭ в России может вернуться к прежнему формату из-за снижения числа заболевших коронавирусом, но это будет нечестно по отношению к выпускникам, так как может нарушить их планы. Таким мнением в беcеде с URA.RU поделился ректор Московского городского педагогического университета, бывший заместитель министра образования РФ Игорь Реморенко.

«Решение по отмене масок или санитайзеров можно принять ближе к проведению экзамена, а решение разрешить выпускникам, которые не хотят поступать в вуз, не сдавать ЕГЭ, уже отменять неправильно. Школьники уже выбрали, какие экзамены сдают и это уже будет нарушением планов будущих выпускников», — сказал Реморенко. Также не стоит отменять основные поправки, которые были введены в связи с пандемией, считает ректор.

«Не исключено, что произойдет возврат к ЕГЭ в доковидном формате, учитывая снижение уровня заболеваемости. Я бы хотел, чтобы экзамены для школьников проводили на двух площадках: выпускной и вступительный», — поделился в беседе с корреспондентом историк и заслуженный учитель России Александр Снегуров. Он отметил, что резко от проведения ЕГЭ отказываться нельзя, так как вся система заточена на подготовку к нему. Заместитель Министра образования РФ подчеркнул, что если отказаться от ЕГЭ, каждый вуз вокруг себя будет собирать по несколько школ, которые будут заниматься подготовкой к поступлению. «Так и было в 90 годах. К этой системе никто не захочет возвращаться», — вспомнил эксперт.

Профессор, специалист по вирусологии и глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Ивановского» Александр Бутенко поделился мнением, что Россия уже прошла плато и приступила к спаду по заражению коронавирусом. Сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог России Феликс Ершов считает, ограничения могут быть сняты уже к лету. Процедура проведения ЕГЭ в 2021 году из-за противоэпидемических мер останется такой же, как и в 2020 году, передает «Национальная служба новостей». По словам, представителя Рособрнадзора Игоря Круглинского, принцип экзамена и структура заданий останутся прежними.