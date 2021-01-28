Кремль оценил возможность индексации пенсий работающим россиянам

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Пенсии работающих россиян перестали индексироваться в 2016 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российские власти пока не приняли решение об индексации пенсий работающим россиянам, хотя соответствующий проект уже поступил в Госдуму. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла ответил URA.RU, что над вопросом еще работает правительство.

«Пока вопрос в правительстве. Это тема для дискуссии, но в данном случае пока не сформулировано никаких позиций», — заявил Дмитрий Песков.

Пенсии работающих россиян не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита ПФР. В начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по возобновлению индексации. Накануне глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий не только индексацию пенсий работающим гражданам, но и выплату компенсаций за пятилетний период.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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