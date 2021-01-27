Художника Тимофея Радю будут судить за участие в протестах

Тимофея Радю задержали во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга 11 февраля рассмотрит административное дело уличного художника Тимофея Ради, задержанного во время несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального 23 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило три протокола. По Тимофею Раде поступил протокол по статье КоАП РФ „Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования“. Судебное заседание состоится 11 февраля в 14:00», — уточнили там.

Алексей Навальный был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года по приговору за совершение мошеннических действий по делу Ив Роше. Сторонники объявили об акции 23 января, которая была не согласована с властями. В результате полицейские в Екатеринбурге начали вытеснять протестующих из сквера у Театра драмы. Активисты стали бросаться снегом в ответ. Силовики начали задерживать людей, среди которых оказался художник Тимофей Радя.

Тимофей Радя — современный российский художник, который работает в области стрит-арта. Живет и работает в Екатеринбурге. Уличный художник традиционно вешает абажуры на фонари на проспекте Ленина в уральской столице после новогодних праздников.