В Челябинске ищут замену вице-мэру

На место Александра Егорова есть несколько кандидатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На должность вице-мэра Челябинска по городской среде рассматривается несколько кандидатур. Об этом на пресс-конференции 28 января заявила мэр Челябинска Наталья Котова, передает корреспондент URA.RU. Ставка стала вакантной после того, как занимавший эту должность Александр Егоров перешел на работу в областное правительство.

«Ставку мы эту ликвидировать не будем, — сообщила Котова журналистам. — Сейчас рассматриваются разные кандидатуры. Уже есть несколько человек. После согласования с губернатором [Челябинской области Алексеем Текслером] в Челябинске появится новый заместитель главы». Ставка вице-мэра по городской среде введена в администрации города год назад. На должность был объявлен конкурс, который выиграл Егоров, ранее работавший в Москве.

Мэр пошутила, что поскольку Егорова приняли на новую работу с испытательным сроком в три месяца, в администрации еще есть надежда, что он к ним вернется. «А в целом я, конечно, желаю ему удачи», — заявила Котова.

Егоров был назначен заместителем министра дорожного строительства и транспорта Челябинской области 18 января. Он занял ставку, на которой раньше работал Станислав Харченко. Харченко, в свою очередь, получил повышение и стал первым замминистра, сменив в этой должности ушедшего в отставку Александра Филиппова. Егоров курирует в министерстве вопросы транспорта.