Врач назвал опасные последствия карантина по коронавирусу

Страшных последствий может быть несколько, считает академик Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отмена карантина в России может увеличить восприимчивость людей к другим болезням и снижению их иммунитета. Об этом URA.RU заявил молекулярный биолог, член-корреспондент Российской академии наук, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«Резкая смена обстоятельств может привести к восприимчивости к другим болезням и снижению иммунитета. Скорее всего, появятся много простудных и кишечных инфекций», — сказал врач. По его словам, отмена карантина скажется на психологическом состоянии человека, прежде всего это коснется людей среднего возраста. «Люди привыкли находиться дома, работать удаленно. Им будет трудно перестраиваться на привычный образ жизни, когда каждый день надо вставать и идти на работу», — уточнил академик.

Кроме того, могут быть социальные последствия, поскольку образ жизни людей не станет прежним. «Когда летом сняли ограничения, в общественные места никто не ходил. Люди просто отвыкли от этого. Думаю, произойдет сильный пересмотр привычек», — заключил врач, отметив, что полного восстановления не будет.

Другой врач-инфекционист Николай Малышев считает иначе. По его мнению, никаких последствий после карантина не будет. «Карантина в России как такового не было. У людей будет свобода. Многие устали от ограничений. Это наоборот хорошо, больше разнообразия будет», — отметил Малышев в беседе с URA.RU.

Ранее в разговоре с URA.RU сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, старейший вирусолог России Феликс Ершов предположил, что коронавирусные ограничения в России могут быть сняты уже к лету. А биолог Анча Баранова раскрыла противопоказания, при которых нельзя ставить прививку от COVID-19, пишет агентство Nation News .