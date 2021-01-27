Десант ревизоров пермского губернатора прибыл в мятежный город

Леонид Политов приехал в Александровск со своими замами Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Глава администрации губернатора Пермского края Леонид Политов побывал в Александровске на заседании протестной гордумы вместе со своими заместителями. Очередное заседание представительного органа состоялось в четверг.

«В Александровске работали Политов, [его заместитель Александр] Смертин и [вице-премьер Александр] Борисов», — сообщил URA.RU источник знакомый с ситуацией. При этом председатель гордумы Марина Зимина заявила URA.RU, что «Политова, насколько мне известно, на заседании не было». При этом она отметила, что сама не принимала участие в заседании.

После визита в Александровск ревизоров от губернатора, один из кандидатов на пост главы округа, депутат Ольга Лаврова приняла решение отказаться от участия в конкурсе. «Я будут отсутствовать на следующем заседании думы 25 февраля и не смогу выступить перед депутатами. Поэтому решила отказаться от участия в конкурсе на должность главы Александровского округа», — сообщила URA.RU Лаврова.

Она также отметила, что гордумой будет объявлен новый конкурс и заявила, что обязательно примет в нем участие. Зимина в свою очередь пояснила агентству, что «ни с кем по этому вопросу еще не встречалась и не разговаривала». Ранее спикер думы предложила коллегам добровольно сложить с себя полномочия из-за продолжающегося политического конфликта в территории.

URA.RU писало, что Александровский муниципальный округ больше года живет без главы. На должность мэра претендовали два кандидата: помимо Лавровой им был руководитель МУП «Теплоэнергетика», экс-глава Александровска Владимир Хомяков.