В Армении протестующие атаковали здание Генпрокуратуры. Они требуют арестовать Пашиняна

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Ереван и дорога до Гориса. Армения
Никола Пашиняна обвиняют в государственной измене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В столице Армении протестующие пытаются штурмовать здание Генпрокуратуры. Они просят арестовать премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«Участники акции протеста шествием направляются к зданию Генеральной прокуратуры, чтобы потребовать от генпрокурора республики возбудить уголовное дело в отношении премьера», — пишет ТАСС. Один из инициаторов акции протеста, кинорежиссер Аршак Закарян обвинил Пашиняна в государственной измене и заявил, что премьер-министр «сделал все, чтобы мы проиграли войну».

Армения и Азербайджан при участии России 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Сразу же после этого на улицы армянских городов вышли граждане, недовольные окончанием военных действий. Они потребовали отставки Пашиняна.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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