В столице Армении протестующие пытаются штурмовать здание Генпрокуратуры. Они просят арестовать премьер-министра страны Никола Пашиняна.
«Участники акции протеста шествием направляются к зданию Генеральной прокуратуры, чтобы потребовать от генпрокурора республики возбудить уголовное дело в отношении премьера», — пишет ТАСС. Один из инициаторов акции протеста, кинорежиссер Аршак Закарян обвинил Пашиняна в государственной измене и заявил, что премьер-министр «сделал все, чтобы мы проиграли войну».
Армения и Азербайджан при участии России 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Сразу же после этого на улицы армянских городов вышли граждане, недовольные окончанием военных действий. Они потребовали отставки Пашиняна.
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