Эсеры намерены доминировать в челябинском списке «союза трех партий» на выборах в Госдуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В тройку лидеров челябинского списка на выборах в Госдуму от объединения партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» войдут только справедливороссы. Об этом URA.RU сообщил источник в одной из партий. По его словам, лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг решил оставить все возможные проходные места только за своими сторонниками.

«Гартунг во время кулуарных переговоров дал понять, что список он возглавит сам, а второе и третье места будут также за „Справедливой Россией“, — рассказал инсайдер. — Представителям партии „За правду“ он готов выделить четвертое и пятое место. На таких позициях рассчитывать на мандат не приходится. О „Патриотах России“ и речи не идет».

Инсайдер также отметил, что Гартунг готов уступить «заправдинцам» Златоустовский одномандатный округ, где собирается баллотироваться экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин. Ранее Жилин подтвердил URA.RU такие планы. Получить комментарий челябинских представителей партии «За правду» и «Патриотов России» URA.RU не удалось. Гартунг на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

О союзе трех партий под эгидой «Справедливой России» стало известно 20 января. Их лидеры — Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Захар Прилепин («За правду») и Геннадий Семигин («Патриоты России») — 28 января в Москве подписали объединительный манифест.