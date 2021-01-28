28 января 2021

В Москве арестовали тиктокера, напавшего на машину ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Лакеев арестован до 23 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве арестовали тиктокера Костю Киевского (Лакеева) по делу о повреждении служебного автомобиля во время несогласованной акции 23 января. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«Молодому человеку 2002 года рождения, принимавшему участие в несанкционированной акции в центре Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передают РИА «Новости» слова Ивановой. Лакеев арестован до 23 марта. Адвокат молодого человека заявила, что собирается обжаловать арест.

Ему вменяют ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»). Максимальное наказание по этим статьям— семь лет и пять лет лишения свободы соответственно.

Лакеев находился среди людей, напавших 23 января на автомобиль сотрудников ФСБ. Тогда протестующие нанесли автомобилю повреждения, а водитель получил травму глаза. 27 января полицейские задержали тиктокеров, участвовавших в нападении на авто. Позже молодой человек извинился перед сотрудниками полиции и заявил, что раскаивается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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