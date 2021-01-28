Попова раскрыла актуальные данные о мутации коронавируса в России

На территории России ученые обнаружили почти 1500 мутации коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день наши ученые обнаружили в тех вирусах, которые циркулируют в РФ, почти 1500 мутаций», — сказала Попова в эфире «Первого канала». При этом она отметила, что обнаруженные мутации являются нейтральными, влияние вируса на человеческий организм не изменяется.
Ранее в Южной Африке был обнаружен новый штамм коронавируса, который оказался устойчив к антителам, передает агентство Nation News. Вирусологи не исключают, что против этого варианта вируса может не помочь вакцина. Ученые из Оксфордского университета работают над новыми вакцинами, направленными на борьбу с разными штаммами коронавируса.
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