28 января 2021

Попова раскрыла актуальные данные о мутации коронавируса в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Попова раскрыла, сколько мутаций коронавируса обнаружено в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На территории России ученые обнаружили почти 1500 мутации коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день наши ученые обнаружили в тех вирусах, которые циркулируют в РФ, почти 1500 мутаций», — сказала Попова в эфире «Первого канала». При этом она отметила, что обнаруженные мутации являются нейтральными, влияние вируса на человеческий организм не изменяется.

Ранее в Южной Африке был обнаружен новый штамм коронавируса, который оказался устойчив к антителам, передает агентство Nation News. Вирусологи не исключают, что против этого варианта вируса может не помочь вакцина. Ученые из Оксфордского университета работают над новыми вакцинами, направленными на борьбу с разными штаммами коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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