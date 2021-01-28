Из-за перепадов температур часть элементов ледового городка пришлось демонтировать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана обнаружили в ледовом городке на центральной площади искрящуюся проводку. Видео, на котором видны проблемы с проводкой, они опубликовали в соцсетях.

«Уважаемые власти города Кургана, примите меры безопасности при неисправности электропроводки в лабиринте», — написал вечером 28 января пользователь Александр Степанов в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган». К обращению он прикрепил видео искрящейся проводки. «А если детей ударит?» — прокомментировала данный пост в группе «Типичный Курган» пользователь Наталья Горбушина.

На обращение ответили представители городской администрации. «Данная ситуация возникла в связи с резкими перепадами температур. Из-за таяния льда влага попадает на световые диоды и вступает с ними в реакцию. Это не опасно для жизни и здоровья граждан, напряжение лент составляет 12 вольт, что соответствует мощности одной обычной батарейки», — объяснили в мэрии. Представители администрации добавили, что организация, обслуживающая ледовый городок, проведет обследование и примет меры. В тот же день в 21:10 было отключено освещение городка.

Ранее в ледовом городке Кургана из-за перепада температур пришлось убрать часть элементов, в том числе и ледяную скульптуру Юрия Гагарина. В прошлом году посетителям городка на центральной площади запрещено было есть снег и лед.