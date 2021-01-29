«Уральские авиалинии» открыли рейс из Екатеринбурга в Дубай

До конца марта перелеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

«Уральские авиалинии» открыла прямой рейс из Екатеринбурга в Дубай с 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Мы вновь будем перевозить жителей Урала в Дубай без пересадок. Рейсы Екатеринбург—Дубай—Екатеринбург стартуют с 14 февраля. Билеты уже в продаже», — уточнил перевозчик. До конца марта перелеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям. Впоследствии возможно увеличение частоты полетов до четырех раз в неделю. Стоимость билета — от 16,5 тысячи рублей в одну сторону и от 32 тысяч рублей за билет туда-обратно.

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что с 8 февраля Россия возобновила авиасообщение с 19 странами. Международные перелеты будут возобновлены в аэропортах Екатеринбурга и Перми.