В России суточная смертность от коронавируса пошла на спад

Но вирусологи предупреждают о новых вспышках заболевания весной Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки скончалось от коронавируса 534 человека. Днем ранее жертвами болезни стали 575 человек. Число умерших стабильно падает третьи сутки: 27 января их было зарегистрировано 594. Всего за последние сутки в стране выявили 19 238 случаев заражения коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 19 238 случаев COVID-19 в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки скончалось 534 человека, выздоровели 26 204. Всего с начала пандемии в РФ выявлено 3 813 048 случаев COVID-19, 72 185 человек умерло от болезни, 3 255 462 зараженных выздоровели.

Больше всего новых зараженных в Москве (2 799). На второй строчке Санкт-Петербург (+2 284). Третье место — у Московской области (+1 044). В регионах УрФО больше всего новых случаев обнаружено в Свердловской области — 362. В Пермском крае — 289 заболевших. В Челябинской области выявили 282 случая, а в ХМАО — 189. В Тюменской области заболели 145 жителей. В Курганской области выявили 95 инфицированных. Меньше всего заболевших в ЯНАО — 64.

В России начали говорить о снятии масочного режима уже в текущем году. По мнению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунитет сформировался уже примерно у четверти населения. Помогает и вакцинация, отмечают «Дни.ру».

Вирусологи, наоборот, предупреждают о новых вспышках заболеваемости коронавирусом, но уже не таких сильных. После зимы у людей снижается иммунитет, развивается авитаминоз, поделился прогнозом главный врач медцентра «Лидер Медицина», инфекционист Евгений Тимаков.