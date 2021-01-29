Учителя назвали плюсы обучения через подкасты и компьютерные игры

Цифровое образование не должно заменять классические уроки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обучение в школах через подкасты, видеоролики, аудиокниги и компьютерные игры-симуляторы поможет ученикам легче воспринимать сложные темы. Однако цифровой формат обучения не должен доминировать над классическими уроками, заявил URA.RU председатель Ассоциации молодых педагогов Магадана, учитель Константин Зеленский.

В 2021 году Минпросвещение РФ в рамках госпроекта «Российская электронная школа» подготовит образовательный контент в новых форматах для школьников, передает « Коммерсант ». Для учеников 1−11-х классов на 800 млн рублей приобретут подкасты, контент в виде динамической 3D-графики, квесты, анимационные видеоролики, аудиокниги, игры-симуляторы, уточняет «Ридус». Константин Зеленский в беседе с URA.RU поддержал эту идею, но назвал главное условие ее реализации.

«Я сторонник того, чтобы в школах появлялись новые приемы, технологии, новый опыт. Но это не должно быть центром преподавания. Центральное место на уроке занимает общение учителя и ученика — классическая и самая верная форма образования. Все эти новые технологии — приправа, которая поможет усилить основное блюдо», — считает учитель.

Он подчеркнул, что новые форматы должны занимать часть урока. «При грамотной подаче наиболее сложные темы, например, по истории или обществознанию, интересно реализовывать в игровой форме. Некоторые исторические ситуации хочется проиграть в RPG, поставить себя на место исторического деятеля. Через эмоции материал воспринимается лучше», — добавил Зеленский.

Заслуженный учитель России Александр Снегуров в беседе с URA.RU также одобрил цифровую форму обучения. Однако есть опасность, что детей затянет в виртуальный мир. «Есть разные группы школьников. Для кого-то интересно цифровое обучение, для кого-то нет. [Вероятности], чтобы квесты и подкасты перетянули тех, кто к этому не расположен, я не вижу. Но виртуальный мир соблазнительный: если будет поддержка государства, в него может вовлечься еще большее число школьников», — предупредил Снегуров.

Ранее учитель называл неожиданную проблему дистанционного обучения. По его наблюдениям, дети в обеспеченных семьях имеют больший доступ к образованию, чем в бедных. Это может привести к тому, что в будущем образование смогут получать только дети богатых родителей.