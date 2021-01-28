В Госдуме РФ раскрыли, сколько денег недополучили пенсионеры

Государство в течение пяти лет недоплачивало российским пенсионерам по 1100 рублей в месяц. Виной всему — отмена индексации пенсий. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в ходе пресс-конференции медиагруппы «Патриот».
«У нас уже пять лет не индексируется пенсия работающим пенсионерам. Эта недоплата составляет примерно 8% от пенсии. Все потому, что в 2016 году индексация пенсии составила 4% вместо 12,8%. То есть каждый месяц в течении пяти лет пенсионерам недоплачивали 1100 рублей», — цитирует Гартунга «
По информации депутата, работающие пенсионеры недополучили от государства 179 376 рублей, неработающие — 66 108 рублей. Гартунг подчеркнул, что в стране проживает около 9 млн работающих пенсионеров. «Если в среднем каждому из них недоплатили по 179 тысяч рублей, то получается колоссальная сумма», — подчеркнул политик.
Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий не только индексацию пенсий работающим гражданам, но и выплату компенсаций за пятилетний период. Экономический аналитик, топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода заявил, что 2021 год может стать поворотным в решении пенсионной проблемы в России. Государство усиливает социальный вектор развития, поддержка пенсионеров теперь включена в список ключевых приоритетов.
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