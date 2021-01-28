Курганских студентов возвращают на очное обучение

Дистанционное обучение отменено для студентов ссузов Кургана и Шадринска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Дистанционное обучение для студентов техникумов и колледжей Кургана и Шадринска завершится 1 февраля. Такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«С 1 февраля разрешается очное обучение студентам СПО (техникумов и колледжей) в Кургане и Шадринске», — говорится в сообщении оперштаба. Для студентов средних специальных учебных заведений в других городах Курганской области дистанционное обучение отменили в середине января.

С 4 февраля обучение в Шадринском государственном педагогическом университете также возобновится в очном формате, сообщало ранее URA.RU. Дистанционное обучение уже завершилось и для всех школьников региона. С 8 февраля вузам России, подведомственным Минобрнауки РФ, также разрешили вернуться к очному формату обучения.

Ранее стало известно, что Курганский медколледж планирует с 1 февраля начать обучать студентов в очном формате. При этом студенты из Казахстана заявили, что не могут вернуться в Курганскую область — на границе их не пропускают из-за пандемии коронавируса. Иностранные студенты опасаются, что их могут отчислить.