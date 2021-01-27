Студенты из Казахстана боятся, что их отчислят из курганского медколледжа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганский базовый медколледж возвращается к очному обучению и не сможет дистанционно обучать людей. Из-за этого у студентов из Казахстана, которые не могут вернуться в регион, возникли проблемы. Свои обращения несколько студенток оставили под постом губернатора Курганской области Вадима Шумкова в его instagram-аккаунте.

«С 1 февраля наш колледж начинает обучать студентов только в очном формате. Нам грозят отчислением», — написала студентка из Казахстана под ником grushka.anastasiia. Подобные обращения к губернатору оставили еще пять студенток. Мама одной из обучающихся объяснила, что на границе их не пропускают из-за пандемии коронавируса. Поэтому в Россию, по ее словам, они могут попасть только самолетом, но сумма за перелет для них неподъемная.

Девушкам ответили представители областного депздрава. «В настоящее время вопрос отчисления данной категории студентов не ставится», — объяснили в ведомстве. Представители депздрава отметили, что колледж не может обучить будущих медиков необходимым навыкам в дистанционном формате. Студентам из Казахстана предложили либо взять академический отпуск с сохранением учебного места, либо прибыть в Россию за 30 дней. В ведомстве добавили, что сроки прибытия с каждым студентом согласуются индивидуально.

В середине января стало известно, что в колледжах и техникумах региона возобновится очное обучение. В Кургане и Шадринске в очном формате должны были проходить только практические занятия.