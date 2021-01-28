На курганский митинг за Навального невольно попадут сотни человек

Курганская полиция предупредила жителей региона, что акции в поддержку Навального незаконны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Во втором по величине городе Курганской области — Шадринске — 31 января акция в поддержку блогера Алексея Навального совпадет с мотогонками, куда приедут 1500 человек. Зрители будут проходить на стадион мимо места сбора участников акции протеста. Об этом URA.RU рассказали жители Шадринска.

«Памятник Шадру, где объявлен сбор участников акции протеста, находится очень близко к стадиону „Торпедо“. Зрители будут проходить мимо — как это будет расценено [силовиками], неизвестно. Начало акции в 12:00, а соревнования стартуют в 13:00», — поделился инсайдер. С его слов, на второй финал личного Кубка России по мотогонкам на льду раскуплено 1500 билетов. Чаще всего такие соревнования в Шадринске посещают иногородние зрители.

По оценкам других жителей города, практически никто не собирается посещать митинг. «Я пока не знаю людей, кто планирует выйти на акцию протеста. Задержанный 23 января на одиночном пикете молодой человек — и то не местный житель», — пояснил шадринец.

Ранее агентство сообщало, что протестный курганский город присоединится к митингу за Навального. В середине августа 2020 года Шадринск был назван одним из самых конфликтных городов в УрФО.

Накануне акций в поддержку блогера Алексея Навального курганские полицейские опубликовали предупреждение об ответственности за участие в незаконных митингах. Информация на сайте УМВД России по Курганской области появилась в связи с тем, что в интернете распространяются призывы к участию в несанкционированных акциях 31 января.

Обновлено в 17:18: В пресс-службе УМВД России по Курганской области пообещали предоставить комментарии позднее.