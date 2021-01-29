В СМИ появился эксклюзивный репортаж из дворца в Геленджике

Теперь здание можно подробно изучить изнутри (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналисты издания Mash сняли изнутри дворец в Геленджике, который фигурировал в расследовании Алексея Навального. Видео опубликовано на Youtube-канале издания.

«Описать локацию довольно просто — это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства», — рассказал главный редактор Mash Максим Иксанов в видео. Журналист пообщался со строителями, находящимися на объекте. По словам рабочих, объект завершат через пять-шесть лет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм про «дворец» в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из этой собственности не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался называть имена владельцев дворца в Геленджике. Во время общения с журналистами он заявил, что разглашать такие данные некорректно.