Собчак высмеяла свердловских чиновников за нелепый подарок

Собчак высмеяла сертификаты в «Кировский», подаренные блокадницам Краснотурьинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ксения Собчак в своем telegram-канале высмеяла свердловских чиновников, вручивших блокадницам сертификаты в магазин «Кировский», ближайший филиал которого находится в 40 км от города. Досадный промах допустило областное минсоцполитики с подачи свердловского Совета ветеранов.

«В честь Дня снятия блокады Ленинграда сотрудники администрации Краснотурьинска, это в Свердловской области, подарили трём пенсионерам-блокадникам, проживающим в городе, сертификаты в супермаркет. И все было бы ничего, но магазина, где можно обналичить этот подарок, нет в радиусе 40 километров!» — написала Собчак. Областное минсоцполитики региона оправдалось тем, что сертификаты предоставил областной Совет ветеранов. Чиновники готовы организовать выезд пенсионерок за покупками на ведомственном автомобиле.

Версию о том, что ошибка допущена Советом ветеранов, подтвердил и депутат Госдумы РФ от Свердловской области Лев Ковпак. «Я связался с генеральным директором компании. Совет ветеранов приобрел сертификаты у группы „Кировский“. Как их распределяли после этого и почему они попали в Краснотурьинск — в „Кировском“ не знают. Там ждут от Совета ветеранов предложений от Совета ветеранов по разрешению ситуации, и, коль скоро „Кировский“ оказался в некрасивой ситуации — пусть и не по своей вине — готовы вновь прийти на помощь», — прокомментировал Лев Ковпак, подчеркнув, что торговая сеть ежегодно тратит немалые средства на благотворительность.

Председатель Совета ветеранов Свердловской области Юрий Судаков не стал комментировать ситуацию, сославшись на занятость, — он проводит совещание. Агентство готово предоставить ему возможность высказать свое мнение.