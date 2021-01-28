Сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге повезли в суд

Сотруднице штаба Навального грозит арест за призывы к акции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дело Виктории Райх, сотрудницы штаба Алексея Навального в Екатеринбурге рассмотрит Железнодорожный районный суд. Об этом URA.RU сообщили в правозащитной организации ОВД-Инфо.

«Викторию Райх из штаба Навального везут в суд Железнодорожного района на Пехотинцев 23. Ее отказались вести снимать „повреждения“», — рассказал агентству Сергей Зыков, представитель организации. Адвокат Федор Акчермышев сообщил, что сейчас он с Викторией и полицейскими едет в суд. «При задержании Виктория получила повреждения», — отметил адвокат, не уточнив характер травм.

В пресс-службе Железнодорожного суда ранее сообщали, что материалы дела еще не поступили. На момент публикации в инстанции не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Утром Викторию Райх скрутили и затолкали в машину несколько людей. Ее увезли в неизвестном направлении. Спустя несколько часов активистку обнаружили в отделе полиции № 10 на Сортировке. В отношении нее составили протокол о нарушении порядка организации массового мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ). В ГУ МВД по Свердловской области по-прежнему не дают комментариев ни по травмам, в нанесении которых адвокаты обвиняют полицейских, ни по ситуации в целом.

Протестная акция прошла в Екатеринбурге 23 января. Шествие стартовало от спорткомплекса «Динамо», завершилось в сквере у Театра драмы. В конце акции полиция и ОМОН Росгвардии провели задержания, протоколы составлены в отношении 22 человек, двое из них — руководитель штаба Навального Алексей Гресько и участник акции Евгений Механцев — были арестованы. Катализатором силового разгона участников акции стали провокации: брошенные в силовиков дымовая шашка и снежки.