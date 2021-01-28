Указ о назначении Сергея Плахотина уже подписан Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гендиректор «Коммерсант-Урала» Сергей Плахотин перешел на работу в администрацию Екатеринбурга, заняв пост вице-мэра по связям с общественностью, как и писало ранее URA.RU. По словам Плахотина, он приступит к исполнению обязанностей замглавы города с понедельника, 1 февраля.

«Я действительно перехожу на работу в городскую администрацию», — сказал Плахотин. С 2012 года он возглавлял уральское представительство газеты «Коммерсант». После ухода Плахотина в мэрию его обязанности будет исполнять Марина Архипова, сообщает издание.

Один из главных проектов Плахотина на посту гендиректора «Коммерсант-Урала» — популярные в истеблишменте книги по истории Екатеринбурга и Свердловской области: в частности, «Бури вестники» (презентованная 21 января), «Ловцы банд. Место встречи», «Приходы. Культурные волны Урала», «Победа. Одна на всех». Также новый вице-мэр работал в Институте металлов Академии наук, Свердловской областной думе, УГМК и рекламно-производственной группе «Печатное поле».

Преемник Плахотина на посту вице-мэра — Екатерина Куземка — покинула горадминистрацию 12 января — вслед за мэром Александром Высокинским, ушедшим в отставку в конце 2020 года. Обязанности Высокинского сейчас исполняет первый вице-мэр Алексей Орлов, который вскоре избавится от приставки «и.о.». Плахотин считается именно его креатурой.