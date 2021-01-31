Челябинский губернатор посвятит три дня федеральным чиновникам

На прошлой неделе Алексей Текслер принимал вице-премьера РФ Викторию Абрамченко и главу Росприроднадзора Светлану Радионову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на этой неделе три дня посвятит общению с высокопоставленными федеральным чиновниками. В регионе ждут министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, сообщил источник URA.RU.

«Первым прибудет полпред президента. 2 февраля он будет общаться с губернатором и знакомиться с делами региона. На 3 февраля намечена совместная поездка в ЗАТО Озерск. Там Якушеву и Текслеру покажут новую насосно-фильтровальную станцию, построенную по программе „Чистая вода“, и ФОК, который возводят при поддержке акционера ЧТПЗ Андрея Комарова. В целом программа еще уточняется», — рассказал инсайдер.

Фалькова, по его словам, ожидают через день после отъезда полпреда. «Министр приедет 5 февраля. Поскольку 22 января визит не состоялся, соглашение о консорциуме между тремя вузами региона (ЧелГУ, ЮУрГУ и МГТУ) подписали без него. Однако программа остается достаточно насыщенной», — сказал собеседник. Как сообщили ранее URA.RU в пресс-службе регионального минобра, глава региона, в частности, намерен обсудить с министром науки перспективы дальнейшего сотрудничества и возможность федеральной поддержки для подготовки кадров, которые входят в перечень приоритетных направлений для развития региона.

В пресс-службе правительства региона воздержались от комментариев. В пресс-службе полпредства не ответили на звонок корреспондента агентства. В пресс-службу Минобрнауки РФ направлен письменный запрос, ответ на момент публикации не поступил.