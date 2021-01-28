Сотруднице штаба Навального в Екатеринбурге вызвали скорую в суд

Сотруднице штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх, дело которой рассмотрит Железнодорожный районный суд, вызвали скорую. Это произошло до начала судебного заседания, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«В суд привезли заключение психиатра по Виктории, его передали адвокату Акчермышеву. По его словам, есть показания для вызова медиков», — сообщил корреспондент агентства. Близкие также передали задержанной личные вещи.
Утром Викторию Райх скрутили и затолкали в машину несколько людей. Ее увезли в неизвестном направлении. Спустя несколько часов активистку обнаружили в отделе полиции № 10 на Сортировке. В отношении нее составили протокол о нарушении порядка организации массового мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ). Адвокат Федор Акчермышев сообщил, что Виктория получила повреждения.
Несогласованная протестная акция прошла в Екатеринбурге 23 января. Шествие стартовало от спорткомплекса «Динамо», завершилось в сквере у Театра драмы. В конце акции полиция и ОМОН Росгвардии провели задержания, протоколы составлены в отношении 22 человек, двое из них — руководитель штаба Навального Алексей Гресько и участник акции Евгений Механцев — были арестованы. Катализатором силового разгона участников акции стали провокации: брошенные в силовиков дымовая шашка и снежки.
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