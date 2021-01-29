Брата Навального отправили под домашний арест

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Несанкционированная акция против принятия поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве. Москва, пушкинская площадь, протест, несанкционированный митинг, дождь, нет поправкам в конституцию
Митинги в столице прошли с нарушением санитарных норм Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Брат блогера Алексея Навального Олег отправлен под домашний арест до 23 марта. Об этом сообщили в Тверском районном суде.

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании Олегу Навальному меры пресечения по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в виде содержания под домашним арестом до 23 марта», — приводит сообщение суда ТАСС. Кроме него суд изберет меру пресечения юристу ФБК (признан иностранным агентом) Любови Соболь, координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, а также участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой.

Алексей Навальный был задержан в аэропорту Москвы сразу после своего возвращения из Германии из-за нарушений испытательного срока по приговору о мошенничестве по делу «Ив Роше». После его ареста сторонники блогера провели в некоторых регионах страны несанкционированные митинги. Повторная акция запланирована на 31 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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