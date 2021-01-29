Суд признал экс-главу Промсвязьбанка Ананьева банкротом

Суд Москвы открыл процедуру реализации имущества экс-главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего председателя правления и одного из экс-бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

«Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», — передает РИА «Новости». Другие подробности заседания в материалах суда пока не сообщаются.

Дело о банкротстве Ананьева было возбуждено в 2019 году по заявлению зерновой компании «Настюша». В 2010—2011 годах предприятие поручилось за своего акционера Игоря Пинкевича, который взял у Ананьева кредиты на 1,7 млрд рублей, но не смог расплатиться. В 2017 году компания оказалась в банкротстве, но по итогам конкурсного управления освободилась от поручительства за своего акционера. В итоге «Настюша» сама предъявила требования к Ананьеву, которые с 2010 года выросли до 2,9 млрд рублей. Эти средства, согласно решению суда, будут взыскивать на Кипре.

В декабре окружной суд Лимасола (Кипр) вынес приказ об аресте активов по всему миру бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых [экс-сенатор от ЯНАО], а также их жен Людмилы и Дарьи на сумму до 267 млн евро.

Дмитрий Ананьев помимо банковской деятельности занимался политикой. В 2006—2013 годах он являлся членом Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа. В сентябре 2019 года суд заочно арестовал банкира и его брата. Они были объявлены в международный розыск. Братьев обвиняют в выводе из Промсвязьбанка 66 млрд рублей. Ананьев является резидентом Кипра и проживает там.