29 января 2021

Хабенский выступил в роли ведущего шоу «Дом-2». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие первого международного фестиваля Юрия Башмета на Южном Урале. Челябинск, хабенский константин
Хабенский примерил на себя образ ведущего «Дома-2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актер Константин Хабенский и телеведущая Ольга Бузова поменялись своими ролями. Произошло это в эфире программы «Вечерний Ургант».

Артист примерил на себя образ ведущего «Дома-2». Для этого ему предоставили текст Бузовой от 15 ноября 2008 года. Хабенскому пришлось обсуждать отношения участников проекта с губной помадой в руках. Певица, в свою очередь, выступила с монологом Тригорина из пьесы Чехова «Чайка». Несмотря на то, что Бузова сбилась на последнем слове, Иван Ургант и Константин Хабенский поставили ей оценку «блестяще».

Телеканал ТНТ объявил о закрытии «Дома-2» 18 декабря. Это произошло потому, что телеканал будет концентрироваться на сериалах и юмористических программах. Зарплаты ведущих — Ксении Бородиной и Ольги Бузовой, — сократились вдвое после закрытия «Дома-2», передает «Утро.ру». Позже появилась информация, что шоу не закроется, а поменяется формат и канал, на котором будет выходить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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