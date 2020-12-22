22 декабря 2020

Глава «Газпром-Медиа» назвал причину закрытия «Дома-2» на ТНТ

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«Форум креативного бизнеса». Пленарное заседание. Москва, жаров александр
Александр Жаров объяснил, почему ТНТ решил закрыть телепроект «Дом-2» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший глава Роскомнадзора, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров назвал причину закрытия на ТНТ проекта «Дом-2». Телеканал, по словам топ-менеджера, сконцентрируется на других форматах.

«„Дом-2“ — история, которая долго была успешной, при этом она очень дорогая в производстве. Холдинг ставит перед ТНТ новые амбициозные задачи как по аудиторным, так и по финансовым показателям. У канала есть очевидные сильные стороны — это юмор в любых форматах и сериалы, на них канал и будет делать ставку», — сказал Жаров в интервью газете «Коммерсант», отвечая на вопрос о причинах закрытия телепроекта.

О завершении реалити-шоу пресс-служба ТНТ сообщила 18 декабря. Финальный выпуск покажут 30 декабря. Позже в СМИ появилась информация, что проект не закроется окончательно. Он якобы лишь поменяет формат и канал, на котором будет выходить. Позже появилась информация, что шоу может переехать с ТНТ в онлайн-кинотеатр или на «СТС Медиа».

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© Служба новостей «URA.RU»
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