29 января 2021

Милонов попросил проверять на наркотики митингующих подростков. Документ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
Виталий Милонов уверен, что обязательные тесты на наркотики помогут уберечь детей от плохого будущего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Виталий Милонов попросил главу МВД России Владимира Колокольцева обязательно проверять задержанных на митингах подростков на наркотики. Документ об этом появился в СМИ.

«Коварные кукловоды специально создают условия доступности наркотиков в канун незаконных выходов на улицы, чтобы подхлестнуть максимализм юношей до красной черты насилия», — пишет Милонов. Документ есть в распоряжении РИА «Новостей». Депутат отметил, что уличная политика создает идеальную среду для распространения наркотиков среди детей.

Милонов уверен, тестирование на наркотики поможет спасти некоторых молодых людей от совершения более тяжелых преступлений. В качестве примера политик напомнил ситуации, произошедшие в Санкт-Петербурге и Москве, когда несовершеннолетние бросались на полицейских. Они могли быть под действием психотропных веществ, считает Милонов.

Ранее стало известно, что власти Москвы частично закроют метро в день незаконных протестов 31 января, пишет агентство Nation News. Кроме того, Роскомнадзор вызвал представителей популярных у молодых людей соцсетей, чтобы разъяснить им ответственность за неудаление постов, призывающих идти на несанкционированные митинги. Также о незаконности акций предупредили родителей несовершеннолетних жителей Москвы, напоминает телеканал 360.

Виталий Милонов хочет обязательно тестировать на наркотики попавшихся на митингах подростков
telegram-канал РИА «Новости»

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...