Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Виталий Милонов попросил главу МВД России Владимира Колокольцева обязательно проверять задержанных на митингах подростков на наркотики. Документ об этом появился в СМИ.
«Коварные кукловоды специально создают условия доступности наркотиков в канун незаконных выходов на улицы, чтобы подхлестнуть максимализм юношей до красной черты насилия», — пишет Милонов. Документ есть в распоряжении РИА «Новостей». Депутат отметил, что уличная политика создает идеальную среду для распространения наркотиков среди детей.
Милонов уверен, тестирование на наркотики поможет спасти некоторых молодых людей от совершения более тяжелых преступлений. В качестве примера политик напомнил ситуации, произошедшие в Санкт-Петербурге и Москве, когда несовершеннолетние бросались на полицейских. Они могли быть под действием психотропных веществ, считает Милонов.
Ранее стало известно, что власти Москвы частично закроют метро в день незаконных протестов 31 января, пишет агентство Nation News. Кроме того, Роскомнадзор вызвал представителей популярных у молодых людей соцсетей, чтобы разъяснить им ответственность за неудаление постов, призывающих идти на несанкционированные митинги. Также о незаконности акций предупредили родителей несовершеннолетних жителей Москвы, напоминает телеканал 360.
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