В Госдуме предложили новую выплату для учителей

Учителям хотят компенсировать расходы за время дистанционного обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учителям стоит компенсировать расходы за работу в удаленном формате, в том числе и плату за интернет. С таким предложением группа депутатов Госдумы обратилась к министру просвещения России Сергею Кравцву.

«Предлагаем установить компенсационные выплаты за расходы педагогов на услуги связи, интернета, обслуживание компьютерной техники», — заявили депутаты во главе с зампредом комитета по образованию и науке Ларисой Тутовой. Предполагается, что выплата будет аналогична той, которая выдается на оплату учебной литературы. Документ с предложением есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты объяснили, что труд педагогов остается ценным в любом формате и при любой эпидемической обстановке. При этом дистанционное обучение может быть другим по сложности. Эти нюансы можно учесть при выдаче зарплаты учителям. Мера будет эффективна при оплате труда педагогов.

Ранее учителя заявляли о серьезной проблеме дистанционного обучения, которая возникает из-за разных доходов родителей школьников. Сейчас школьники уже вернулись за парты. Одной из первых о переводе детей обратно в оффлайн заявила Свердловская область, напоминает агентство Nation news. При этом учителей отправили прививаться от коронавируса, но пообещали не увольнять за отказ, пишет «Национальная служба новостей».