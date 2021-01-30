Заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад

В России выявлено 19 032 заболевших коронавирусом за сутки Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Всего за последние сутки в России выявили 19 032 случая заражения коронавирусом. Это на 206 меньше, чем в предыдущий день. Число умерших от COVID-19, уменьшавшееся трое суток подряд, продолжило падать: на 30 января оно составило 512 (534 человека днем ранее). Об этом сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровело 24 502 человека. Всего с начала пандемии в РФ выявлено 3 832 080 случаев COVID-19, 72 697 человек умерло от болезни, 3 837 550 зараженных выздоровели», — говорится в сообщении оперштаба.

Больше всего новых зараженных в Москве (2 430). На втором месте — Санкт-Петербург с 2 512 инфицированными. Третье место — у Московской области (+1 069). В регионах УрФО больше всего новых случаев обнаружено в Свердловской области — 359. В Пермском крае — 287 заболевших. В Челябинской области подтвердился 281 случай, а в ХМАО — 178. В Тюменской области заболели 144 жителя. В Курганской области выявили 96 инфицированных. Меньше всего заболевших в ЯНАО — 63.

Ученые обнаружили новый способ нахождения коронавирусной инфекции в организме. Биосенсоры, которые светятся при смешивании с компонентами вирусных частиц, не реагируют ни на какие другие антитела, кроме COVID-19, пишет агентство Nation News. Однако вирус продолжает мутировать, и потеря вкуса больше не является показателем заражения, считают британские ученые. Их исследования приводит телеканал 360.