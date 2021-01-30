Магазины и производители нашли много способов не потерять прибыль после заморозки цен на продукты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

И производители, и ритейлеры уже начали обходить заморозку цен на продукты, которую ввело правительство России. К примеру, они усредняют цены на все продукты так, что дешевых товаров в магазине просто не остается, рассказал URA.RU старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, российский политический деятель и экономист Сергей Жаворонков.

«Произошел маневр, это видно по ценникам в магазинах. Если раньше были товары подороже и подешевле, то сейчас они (продавцы) ставят некую среднюю цену в виде максимально возможной по закону. То есть для небогатых россиян, которые раньше старались купить что-то подешевле, цены в итоге правительственной заботы только выросли», — говорит Жаворонков.

Также некоторые магазины теперь просто не хотят брать на реализацию продукты, которые попали под заморозку, уточнил экономист. Если потребительские цены зафиксируют и на другие товары, то ситуация пойдет по тому же сценарию и усугубится, считает Жаворонков.

Его коллега экономист и президент одноименного Фонда экономических исследований Михаил Хазин отметил, что у производителей тоже есть способы приспособиться к изменениям, которые установило правительство. Так, они могут увеличить цены для оптовых закупок, но зафиксировать цены для розничной продажи. При этом после снятия ограничений цены продолжат расти.

«Производители увеличивают цены оптовых закупок. В результате цена на подсолнечное масло фиксирована, а цены на продукты, в которых содержится подсолнечное масло, сильно растут. Так что производители выкрутились, а потребители, соответственно, ничего не получили взамен. К дефициту продуктов это не приведет. Может начаться такой структурный голод, как в 90-е годы», — уточнил Хазин. Он отметил, что россиянам стоит ждать скачка цен на яйца, мясо, муку и прочие продукты из-за высокой инфляции в стране.

Ранее Минсельхоз России попросил правительство заморозить цены на макароны, яйца и картофель. До этого власти уже приняли аналогичные меры в отношении сахара и подсолнечного масла. Росстат, тем не менее, зафиксировал рост цен на эти товары.