Союз журналистов выступил после задержания главреда «Медиазоны»

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Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади. Москва, силовики, мвд, акция, дубинка, митинг, полиция, демонстрация, несанкционированная акция, несанкционированная, омон, омоновцы
Сергею Смирнову вменяют нарушение закона о митингах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Союз журналистов России потребует от МВД озвучить причины задержания главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова. Об этом заявил председатель союза Владимир Соловьев.

«Союз журналистов России намерен запросить информацию у руководства МВД в связи с задержанием главного редактора „Медиазоны“», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Соловьева. Ранее в СЖР заявляли, что задержанный за участие в несанкционированном митинге Смирнов 23 января не выходил из дома и не участвовал ни в каких акциях.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова также отреагировала на задержание Смирнова. По ее словам, комиссия СПЧ по правам журналистов обсуждает случившееся.

Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали сегодня днем, когда он выходил из дома. По словам самого журналиста, ему вменяют участие или призывы к акциям протеста 23 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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