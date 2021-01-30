Моргенштерн рассказал, как попасть на его выступление в пандемию

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Моргенштерн советует фанатам больше зарабатывать, чтобы приглашать его на частные концерты Фото: Instagram Алишера Моргенштерна
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Рэпер Алишер Моргенштерн призвал фанатов зарабатывать больше денег, чтобы заказывать его приватные выступления в период действия ограничений. Такой репликой он сопроводил видео с частного мероприятия, на котором выступил с битмейкером Славой Марлоу.

В сторис Моргенштерн выложил видео того, как исполняет свои песни перед несколькими десятками человек. «Мотивация для всех молодых: будете хорошо зарабатывать — не надо будет ждать концертов и [отмены] ограничений. Можно будет Моргенштерна себе заказать», — заявил рэпер.

«Не переживайте. Совсем скоро будут концерты. В столицах точно. Готовы умирать?», — задал вопрос фанатам Моргенштерн в следующем видео. Также в одной из историй Моргенштерн заявил, что он и его артисты — лучший музыкальный коллектив в стране.

Ранее Моргенштерн заявил, что готов представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Артист написал об этом в Instagram после того, как продюсер Иосиф Пригожин в беседе с URA.RU предложил отправить на состязание именно Моргенштерна.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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