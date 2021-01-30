Телеведущий Евгений Попов призвал отпустить главреда «Медиазоны» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Телеведущий «России-1» Евгений Попов заявил, что задержанного главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова нужно выпустить, если подтвердится, что он не участвовал в митингах. При этом он называет своего коллегу «пропагандистом», а издание, которым тот руководит, «лживым».

«Смирнов, конечно, никакой не журналист. Активист и пропагандист, глава вредного и лживого издания. Однако, если он действительно был дома 23 января и не перекрывал дороги (в этом его обвиняют), Смирнова нужно немедленно освободить!» — пишет Попов в своем Тelegram-канале.

Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали днем 30 января, когда он выходил из дома. По словам журналиста, ему вменяют участие или призывы к акциям протеста 23 января. По данным «Медиазоны», Смирнову вменяют нарушение закона о митингах по статье 20.2 КоАП. В Союзе журналистов России (СЖР) между тем отметили, что Смирнов 23 января не выходил из дома и не участвовал ни в каких акциях. Глава СЖР Владимир Соловьев направит запрос в МВД с требованием объяснить причины задержания главного редактора «Медиазоны».

Дополнено 23:34: Сергея Смирнова отпустили из полиции. Как сообщает Тelegram-канал Baza, главред «Медиазоны» в сопровождении своего адвоката покинул полицейский участок и отправился домой. По данным РИА «Новости», журналист отпущен под обязательство о явке в суд.