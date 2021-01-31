Политологи: дальневосточные митинги Навального провалились

По данным УМВД по Хабаровскому краю, на несанкционированную акцию сегодня пришли 58 человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального на Дальнем Востоке собрали ещё меньше участников, чем неделю назад. Это говорит о том, что митинги 31 января в регионе провалились, рассказала URA.RU руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук Дарья Кислицына.

По данным УМВД по Хабаровскому краю, на несанкционированную акцию в столице региона сегодня пришли 58 человек. Во Владивостоке — 60 человек, уточнили в правительстве Приморья. 23 января в Хабаровске на митинге собрались 250 человек, во Владивостоке — 300, в Благовещенске — 100. «В этот раз митинги в ДФО оказались малочисленными, это признает сама оппозиция. Количество участников во Владивостоке, Иркутске, Хабаровске оказалось практически в десять раз меньше. В остальных городах смешные цифры, в Благовещенске вообще никто не пришел», — рассказала Кислицына.

По мнению политологов, в других регионах России количество участников митингов окажется приблизительно одинаковым. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил: «Посмотрим, что сегодня будет в столице, но я думаю, что сохранится такая же тенденция. Мы видим, что на других митингах сегодня журналистов больше, чем участников». По его словам, подобная ситуация была ожидаема, поскольку никто не хочет из-за Навального привлекаться к уголовной ответственности.

Блогер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше», а затем арестован. ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный, пишет агентство Nation News. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч россиян.

После ареста Навального вышел его фильм о «дворце» под Геленджиком. В ленте утверждалось, что недвижимость имеет отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Сам Путин эти данные опроверг. Накануне олигарх Аркадий Ротенберг заявил, что является бенифециаром объекта. Ролик Навального, по данным Mediascope, посмотрели лишь три миллиона человек.