Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинута Литвой на Нобелевскую премию мира. Об этом она сообщила в своем twitter-аккаунте.
«Невероятный момент! Спасибо президенту [Литвы Гитанасу] Науседе за выдвижение меня и всего народа Беларуси на Нобелевскую премию мира. Это великое выражение солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу», — поделилась Тихановская со своими подписчиками.
Во время президентских выборов в Белоруссии, которые прошли в августе прошлого года, большинство голосов избирателей — около 80% — получил действующий президент республики Александр Лукашенко. По данным оппозиции, выборы выиграла Светлана Тихановская. После объявления результатов она уехала в Литву, а в стране начались масштабные акции протеста. Белорусская оппозиция объявила общенациональную забастовку на фоне ультиматума, который выдвинула Тихановская, — передать власть ей и ее координационному совету.
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