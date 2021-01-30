30 января 2021
29 января 2021

Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана Тихановская, тихановская светлана
Светлана Тихановская уехала в Литву после выборов президента Белоруссии Фото: Sergei Grits, AP/TASS
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Протесты в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинута Литвой на Нобелевскую премию мира. Об этом она сообщила в своем twitter-аккаунте.

«Невероятный момент! Спасибо президенту [Литвы Гитанасу] Науседе за выдвижение меня и всего народа Беларуси на Нобелевскую премию мира. Это великое выражение солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу», — поделилась Тихановская со своими подписчиками.

Во время президентских выборов в Белоруссии, которые прошли в августе прошлого года, большинство голосов избирателей — около 80% — получил действующий президент республики Александр Лукашенко. По данным оппозиции, выборы выиграла Светлана Тихановская. После объявления результатов она уехала в Литву, а в стране начались масштабные акции протеста. Белорусская оппозиция объявила общенациональную забастовку на фоне ультиматума, который выдвинула Тихановская, — передать власть ей и ее координационному совету.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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