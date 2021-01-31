СМИ раскрыли, где и кем был снят фильм о «дворце» в Геленджике

Алексей Навальный создавал ролик о «дворце» под Геленджиком при помощи немецкой киностудии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Видеоролик о «дворце» под Геленджиком был снят немецкой киностудией Black Forest. В эфире телеканала «Россия 1» сообщили, что студия была забронирована американцами в декабре 2020 года.

«Открытие самой студии в Германии удивительным образом совпало с началом „расследования“ про „дворец“», — объяснили в эфире телеканала. Отмечается, что журналисты немецкого издания Schwarzwalder Bote установили, что фильм о «дворце» снимался в Кирхцартене. Владельцы студии Нина и Себастьян Вайленды подтвердили изданию, что они помогали Навальному.

17 января блогер Алексей Навальный был задержан в Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч россиян.

После его задержания в YouTube появился фильм о «дворце» под Геленджиком, в котором здание приписывают президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства опроверг эту информацию. Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта, пишет агентство Nation News. Ролик Навального, по данным Mediascope, посмотрели лишь три миллиона человек.