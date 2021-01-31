Политологи раскрыли, повлияют ли протесты на приговор Навальному

Алексей Навальный находится в СИЗО за многократные нарушения испытательного срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Несанкционированные акции, которые организуются в городах России в поддержку арестованного блогера Алексея Навального, не смогут повлиять на приговор, который ему грозит за многократные нарушения испытательного срока. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали политолог Марат Баширов и руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Срок ему поменяют на реальный. Это совершенно очевидно любому человеку, который имеет минимальное юридическое образование, потому что там очень жесткие правила установления нарушения нахождения под условным сроком. Он не явился, по-моему, более шести раз», — заявил Баширов. С ним согласился и Кирьян. «Нет, такое [протесты] никак не может сказаться [на приговоре Навальному]», — подчеркнул он.

Баширов также отметил, что в сравнении с несанкционированной акцией, которая прошла 23 января, сегодня на митинги вышло меньше человек. «Явно усилия организаторов были сегодня направлены на Санкт-Петербург. Очевидно, силовики ждали более активных действий в Москве, но, тем не менее, обошлось без таких ярких сюжетов как 23-го числа, а вот Питер — сегодня все провокаторы уехали туда, были направлены туда», — дал свою оценку политолог.

Возросшую протестную активность в Санкт-Петербурге отметил и Кирьян. «Мы увидели, что есть города, в которых активно вышли во второй раз. Есть города, где пока затухающая динамика. Например, Петербург проявил себя как подлинная столица революции», — объяснил он.

23 и 31 января в российских городах прошли несогласованные акции в поддержку Навального. Организаторы не подавали заявки о их проведении. По данным «ОВД-Инфо», 23 января на несанкционированных акциях протеста задержали больше 3 300 человек по всей стране. Сегодня меда-проект сообщает более чем о четырех тысяч задержанных участников акций. Поводом для их организации считается задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше», передает телеканал 360. После ареста блогера вышел его видеоролик, где президенту России Владимиру Путину приписали «дворец» в Геленджике. Глава государства эту информацию опроверг. Бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.