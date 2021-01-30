Соцсети: пенсионерка в Челябинске сломала руку во время митинга

Женщина получала травму, когда возле нее пробегали бойцы силовых ведомств, пишут в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Челябинске во время незаконной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального 31 января пострадала пенсионерка. Он упала на тротуар, когда возле нее пробегали бойцы Росгвардии. Пенсионерка сломала руку, сообщают пользователи в соцсетях.

В группе «Инцидент Челябинск» опубликовано видео, на котором силовики следуют за протестующими по улице Энгельса. Момент столкновения с пожилой женщиной на записи не виден. Только слышны крики убегающих от Росгвардии людей и голос: «Ой, женщина!». Потом люди подбегают к пожилой горожанке, сидящей на асфальте. По данным журналиста URA.RU, инцидент произошел, когда бойцы Росгвардии пробегали мимо бабушки. В соцсетях пользователи обсуждают, что у женщины, якобы, сломана рука.

В пресс-службе челябинского управления Росгвардии на звонок URA.RU не ответили. Источник сообщил, что заявление в полицию женщина не подавала.

На улице Энгельса полиция пыталась перекрыть дорогу участникам незаконной акции, когда они шли от памятника Курчатова к Бульвару Славы. В итоге участники акции прорвали оцепление. По данным URA.RU из силовых источников, в акции приняли участие 1,5 тысячи человек. Это меньше, чем в акции 23 января. Как заявила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко 31 января в Челябинске задержано 128 участников, из них 16 несовершеннолетних.

Участники шествий вторые выходные подряд протестуют против ареста Навального. Акции не были санкционированы властями. После ареста Навального его сторонники опубликовали фильм-расследование о дворце под Геленджиком, якобы принадлежащем Владимиру Путину. Спустя несколько дней миллиардер Аркадий Ротенберг признался, что дворец принадлежит ему. На 2 февраля сторонники Навального анонсировали новые акции.