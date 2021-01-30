В парке XXII Партсъезда в Екатеринбурге начались массовые задержания участников несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Участники планировали идти к отделу полиции № 9, но как только зашли в парк XXII Партсъезда — прибыл ОМОН. Начались задержания. Один из задержанных — парень в черной балаклаве, который направлял толпу (на фото, — прим. ред). Протестующие начали разбегаться. В самом парке сейчас мало людей. Часть из них чего-то ждут. Сам парк силовики взяли в кольцо», — уточнил журналист.
По уточненным данным министерства общественной безопасности Свердловской области, в Екатеринбурге задержано 43 человека на несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Во время и после аналогичной акции 23 января задержали свыше 20 участников. Троим из них — главе местного штаба Навального Алексею Гресько, члену штаба Виктории Райх и Евгению Механцеву — назначили от четырех до десяти суток административного ареста. На остальных составлены протоколы об административных нарушениях. Кроме того, накануне силовики сообщили об уголовных делах в отношении двух молодых людей, которых подозревают в насилии над полицейскими. Заявки на согласование акций 23 и 31 января не подавались.
Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считаются арест Навального (за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше»), а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.
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