Сотрудник Росгвардии пострадал на акции протеста в центре Москвы

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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Москва
Силовику оказали медицинскую помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Во время несанкционированной акции протеста в Москве пострадал сотрудник Росгвардии. Один из митингующих распылил газ из баллончика.

«На незаконной акции на площади трех вокзалов пострадал сотрудник Росгвардии, которому митингующие распылили в лицо газ из баллончика», — приводит слова источника в правоохранительных органах ТАСС. Он добавил, что пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Акция протеста, прошедшая сегодня в некоторых российских городах, была не согласована. Организаторы не подавали заявки о проведении митинга. По данным медиа-проекта «ОВД-Инфо», по всей России были задержаны более 4,5 тысяч участников несанкционированных акций протеста.

Сам Навальный был арестован за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше». После его ареста, вышел его видеоролик, где президенту России Владимиру Путину приписали «дворец» в Геленджике. Глава государства эту информацию опроверг. Бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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