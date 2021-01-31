Сотрудник Росгвардии пострадал на акции протеста в центре Москвы

Во время несанкционированной акции протеста в Москве пострадал сотрудник Росгвардии. Один из митингующих распылил газ из баллончика.
«На незаконной акции на площади трех вокзалов пострадал сотрудник Росгвардии, которому митингующие распылили в лицо газ из баллончика», — приводит слова источника в правоохранительных органах ТАСС. Он добавил, что пострадавшему была оказана медицинская помощь.
Акция протеста, прошедшая сегодня в некоторых российских городах, была не согласована. Организаторы не подавали заявки о проведении митинга. По данным медиа-проекта «ОВД-Инфо», по всей России были задержаны более 4,5 тысяч участников несанкционированных акций протеста.
Сам Навальный был арестован за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше». После его ареста, вышел его видеоролик, где президенту России Владимиру Путину приписали «дворец» в Геленджике. Глава государства эту информацию опроверг. Бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.
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