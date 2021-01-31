Жириновский назвал свою версию причины протестов в России

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, ввж
Россиянам негде собраться, чтобы выплеснуть негативную энергию, считает Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

У россиян скопилось много негативной энергии из-за пандемии коронавируса и ограничений. Из-за этого они вышли на несогласованные протестные акции. Такое мнение высказал глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Это выход энергии. Скопилась из-за пандемии. Участники не столько за Навального вышли», — заявил Жириновский в эфире радио «Эхо Москвы».

У граждан не было места, где бы они могли собраться и провести время после снятия ограничений, уверен лидер ЛДПР. По мнению Жириновского, который не стал выходить на протестные акции, в России нужно было открыть все учреждения. «Пусть люди пойдут и наговорятся. Почему мы не делаем так?» — добавил политик.

Массовые акции протеста проходили по всей России 23 и 31 января. Организаторы не согласовывали с властями проведение мероприятий. Причиной митингов стал арест Алексея Навального. 2 февраля Симановский суд будет рассматривать вопрос о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. В ходе акций 31 января было задержано около 4,5 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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