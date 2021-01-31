В Москве из-за перекрытия дорог на митинге завели уголовное дело

По факту блокирования дорог в Москве в ходе несанкционированных акций 31 января было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил адвокат оппозиционного политика Андрея Пивоварова Сергей Бадамшин.
«Задержанный сегодня Андрей Пивоваров допрашивается в качестве свидетеля по новому возбужденному сегодня в 18:00 уголовному делу по 267 УК РФ», — цитирует адвоката ТАСС. Эта статья определяет ответственность за воспрепятствование движению машин и пешеходов. Участники несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального в Москве 31 января по дороге от Комсомольской площади до СИЗО «Матросская тишина» перекрывали улицы и устраивали стычки с полицией.
Акция протеста, прошедшая сегодня в некоторых российских городах, была не согласована. Организаторы не подавали заявки о проведении митинга. По данным медиа-проекта «ОВД-Инфо», по всей России были задержаны более 4,5 тысяч участников несанкционированных акций протеста.
Сам Навальный был арестован за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше». После его ареста, вышел его видеоролик, где президенту России Владимиру Путину приписали «дворец» в Геленджике. Глава государства эту информацию опроверг. Бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.
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