31 января 2021

В Москве из-за перекрытия дорог на митинге завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Москва
Участники несанкционированной акции в Москве 31 января перекрывали дороги. По этому факту возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

По факту блокирования дорог в Москве в ходе несанкционированных акций 31 января было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил адвокат оппозиционного политика Андрея Пивоварова Сергей Бадамшин.

«Задержанный сегодня Андрей Пивоваров допрашивается в качестве свидетеля по новому возбужденному сегодня в 18:00 уголовному делу по 267 УК РФ», — цитирует адвоката ТАСС. Эта статья определяет ответственность за воспрепятствование движению машин и пешеходов. Участники несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального в Москве 31 января по дороге от Комсомольской площади до СИЗО «Матросская тишина» перекрывали улицы и устраивали стычки с полицией.

Акция протеста, прошедшая сегодня в некоторых российских городах, была не согласована. Организаторы не подавали заявки о проведении митинга. По данным медиа-проекта «ОВД-Инфо», по всей России были задержаны более 4,5 тысяч участников несанкционированных акций протеста.

Сам Навальный был арестован за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше». После его ареста, вышел его видеоролик, где президенту России Владимиру Путину приписали «дворец» в Геленджике. Глава государства эту информацию опроверг. Бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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