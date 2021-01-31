Юмашев раскрыл, на какие доходы живет семья Ельцина

Стало известно, как появилась книга Бориса Ельцина «Исповедь на заданную тему» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-глава администрации первого президента России Валентин Юмашев рассказал, как Борис Ельцин надиктовал ему первую книгу о себе. По его признанию, на гонорары от книги «Исповедь на заданную тему» семья Ельцина живет до сих пор.

Валентин Юмашев рассказал «Комсомольской правде», что написать книгу будущему президенту Ельцину предложило в 1989 году американское издательство, но гонорар оказался скромный. «У меня был знакомый литературный агент, англичанин Эндрю Нюрнберг. Я созвонился с ним, он сказал, что гонорар несправедливый, он готов приехать, подписать договор с автором и лично представлять Ельцина с этой книгой по всему миру», — вспоминает Юмашев. Собеседник газеты признался, что Нюрнберг заработал для Ельцина на издании книги в раз десять больше денег, чем предлагали американцы. «На эти деньги семья Ельцина живет до сих пор», — отметил Юмашев.

Юмашев был единственным, кто занимался расшифровкой надиктованного Ельциным текста. Он рассказал, что они начали работать над книгой, когда о будущем главе государства ничего толком не знали. «Про Ельцина в тот момент никто ничего не знал. Ни о его детстве, ни о юношеских годах, ни о родителях, дедах и прадедах. Как он работал строителем, как делал карьеру, как оказался в обкоме партии. Ну, и как влюбился, и эту любовь пронес через всю жизнь, как появились дочери, насколько важна для него семья. Обо всем этом люди узнали из этой книги», — отметил Юмашев, добавив, что в стране книгу первыми опубликовали издательства в Екатеринбурге и московское «ПИК». По словам экс-главы администрации первого президента РФ, гонорары, которые Ельцин получил за русскоязычные издания, он потратил на благотворительность.

Борис Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. Политик скончался 23 апреля 2007 года в результате остановки сердца. 1 февраля этого года Ельцину могло бы исполниться 90 лет.