Китайский политолог назвал вероятный сценарий распада США

Политолог отметил, что все империи рано или поздно приходят в упадок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соединенные Штаты Америки ждет упадок, который, вероятнее всего, будет проходить по британскому сценарию. Так считает декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине, политолог Янь Сюэтун.

«Соединенное Королевство долгое время было самой могущественной державой мира, ее упадок протекал долго, он продлился несколько десятилетий. Абсолютно все империи рано или поздно приходят в упадок», — цитирует Сюэтуна журнал Der Spiegel.

По его словам, проблемы страны не удивительны, поскольку все великие державы переживают стадии рассвета, застоя и упадка. Он добавил, что в будущем США и Китай ждет конфронтация из-за стремления к технологическому превосходству.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир может распасться на две части из-за доминирования Китая и США. Гутерриш подчеркнул, что его продолжает пугать возможность огромного разлома.