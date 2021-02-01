Китайский политолог назвал вероятный сценарий распада США

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Политолог отметил, что все империи рано или поздно приходят в упадок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соединенные Штаты Америки ждет упадок, который, вероятнее всего, будет проходить по британскому сценарию. Так считает декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине, политолог Янь Сюэтун.

«Соединенное Королевство долгое время было самой могущественной державой мира, ее упадок протекал долго, он продлился несколько десятилетий. Абсолютно все империи рано или поздно приходят в упадок», — цитирует Сюэтуна журнал Der Spiegel.

По его словам, проблемы страны не удивительны, поскольку все великие державы переживают стадии рассвета, застоя и упадка. Он добавил, что в будущем США и Китай ждет конфронтация из-за стремления к технологическому превосходству.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир может распасться на две части из-за доминирования Китая и США. Гутерриш подчеркнул, что его продолжает пугать возможность огромного разлома.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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