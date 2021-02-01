В соцсетях высмеяли повышение пособий. «Хоть бы не лопнуть»

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С сегодняшнего дня увеличатся социальные выплаты 14,7 миллиона россиян Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В России с 1 февраля повысят социальные выплаты. На 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата, которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы.

На индексацию смогут рассчитывать инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие граждане. Однако пользователи социальных сетей не обрадовались этой новости.

Многие пользователи отметили, что повышение незначительное
Фото: соцсети
Некоторые уточнили, что детское пособие повысили всего лишь на 10 рублей
Фото: URA.RU
Кто-то решил подшутить
Фото: соцсети
Пенсионеры вспомнили платежи за коммунальные услуги
Фото: URA.RU
Пользователь Иван ответил, что коммунальные услуги подрожали на 9%
Фото: соцсети
Фото: URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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