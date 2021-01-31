В Челябинске уточнили число задержанных на акциях за Навального

Число задержанных втрое превысило показатели акции недельной давности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

На несогласованных акциях в поддержку блогера Алексея Навального в Челябинской области задержали 171 человека. Об этом сообщили URA.RU в региональном ГУ МВД.

«На территории Челябинска были задержаны 127 граждан, в Магнитогорске — 44 человека. В сумме это 171 задержанный», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Ранее источники в силовых структурах и органах власти называли цифру от 121 до 128 задержанных в Челябинске, включая 16 несовершеннолетних. Для Магнитогорска цифры не приводились.

Акции, организаторы которых не обращались за разрешением на их проведение к властям, собрали порядка 1,6 тысячи участников. По итогам созданного 31 января транспортного коллапса на улице Энгельса в Челябинске возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения).

На акциях 23 января задержали 39 челябинцев (в том числе девять несовершеннолетних) и пять магнитогорцев. Один из задержанных был административно арестован за создание транспортного коллапса. Численность участников акций недельной давности в Челябинской области оценивается от 1,5 тысячи до 3,3 тысячи человек.

Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране стали арест Навального (за нарушение условий испытательного срока после условного приговора от 2015 года по делу «Ив Роше»), а также его фильм о «дворце Путина» в Геленджике. Ролик на YouTube, по данным платформы, увидели более 100 млн зрителей, по другим подсчетам — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января признал, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.